Hatay\'da Anız Yangını Söndürüldü

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Altınözü ilçesi Ziyaret Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir arazide anız yangını çıktı. Anız yangınını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. - HATAY