Hatay'da alevlere teslim olan apartman dairesindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle diğer evlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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