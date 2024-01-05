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Hatay'da araç parkı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Hatay'da araç parkı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde araç parkından dolayı çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Kavga sonucunda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybeden kişinin cesedi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay\'da araç parkı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü
05.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:37
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Hatay'da araç parkı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde 2 şahıs arasında araç parkından dolayı çıkan kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Erzin ilçesi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 12. Sokakta meydana geldi. İddialara göre; M.Ç. ve Aziz Akgök isimli vatandaş arasında araç parkından dolayı kavga çıktı. Kavgada; M.Ç. elindeki bıçakla Akgök'ü 4 darbeyle yaraladı. Akgök, olay yerinde hayatını kaybetti. Arbede esnasında yaralanan şahısta 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Akgök'ün cesedi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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