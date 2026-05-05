Hatay\'da Araç Yangını

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç, vatandaşların meraklı bakışları arasında yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Arsuz-İskenderun yolu Arpaderesi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki Fiat marka hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle trafik durma noktasına gelirken araç, çevredeki vatandaşların bakışları arasında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. - HATAY