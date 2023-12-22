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Hatay'da aracından uyuşturucu çıkan şahıs 5 yıl hapis cezasıyla aranıyor - Son Dakika
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Hatay'da aracından uyuşturucu çıkan şahıs 5 yıl hapis cezasıyla aranıyor

Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan bir operasyonda, aracında uyuşturucu ve kaçak sigara bulunan şahsın, 5 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şahıs gözaltına alındı.

Hatay\'da aracından uyuşturucu çıkan şahıs 5 yıl hapis cezasıyla aranıyor
22.12.2023 - 17:00,
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Hatay'ın Belen ilçesinde, aracından uyuşturucu çıkan şahsın, 5 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İssume Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1.20 gram uyuşturucu, 4 karton gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araç sürücüsü H.U. ise gözaltın alındı. Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Belen, Hatay, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da aracından uyuşturucu çıkan şahıs 5 yıl hapis cezasıyla aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da aracından uyuşturucu çıkan şahıs 5 yıl hapis cezasıyla aranıyor - Son Dakika
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