Hatay\'da Aranan Hırsız Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında adli makamlarca verilen 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Hırsızlık suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
