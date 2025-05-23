Hatay\'da Aranan İki Suçlu Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.T., dolandırıcılık suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ve 30 bin TL adli para cezasıyla aranan C.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY