Hatay\'da asansörde mahsur kalan şahıs kurtarıldı

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Hatay'da asansörde mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Arsuz'un Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bindiği bir şahıs, binanın asansörün de mahsur kaldı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Şahsı kurtarmak için çalışma başlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede asansörün kapısını açmayı başardı. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kurtarılan şahıs rahat nefes aldı. - HATAY