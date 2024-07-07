Hatay'da asansörde mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.
Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın asansöründe vatandaş mahsur kaldı. Durum üzerine mahsur kalan vatandaşın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerien bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla kurtarılan vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY
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