Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Olay, Defne ilçesi Meydancık Mahallesi, Asi Nehri Güney söğüt mevkiinde meydana geldi. Suda hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, erkek şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. - HATAY
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında, Elma Pınarı mevkii, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti ve yangın büyümeden söndürüldü.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 8 yaşındaki Buğra Kaplan, okuldan çıktıktan sonra yakındaki sulama kanalına girdi. Köylüler tarafından sudan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderilirken, diğerleri hakkında adli işlemler başlatıldı.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ardahan'da kazandıkları seçimin yenilenmesi kararını kabul etmeyeceklerini belirtti. Demir, sandıkta kazandıkları Ardahan ili ana sütü gibi hakkı olduğunu ve hakklarını yedirmeyeceklerini ifade etti. AK Parti adayı Yunus Baydar ise seçim sonuçlarına itiraz etti ve seçimin yenilenmesi ya da sandıkların tekrar sayılması talebinde bulundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T isimli şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçundan aranıyordu. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla tanınan ve sınır dışı edilmesine karar verilen Iraklı Salwan Momika, Norveç'e yaptığı iltica başvurusunun reddedilmesinin ardından sınır dışı edilecek.
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