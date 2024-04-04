Hatay\'da Asi Nehri\'nde erkek cesedi bulundu

CHP Milletvekili Deniz Demir: YSK'nın seçimi yenileme kararı kabul edilemez

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ardahan'da kazandıkları seçimin yenilenmesi kararını kabul etmeyeceklerini belirtti. Demir, sandıkta kazandıkları Ardahan ili ana sütü gibi hakkı olduğunu ve hakklarını yedirmeyeceklerini ifade etti. AK Parti adayı Yunus Baydar ise seçim sonuçlarına itiraz etti ve seçimin yenilenmesi ya da sandıkların tekrar sayılması talebinde bulundu.