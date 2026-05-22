Asi Nehri\'yle Akdeniz\'in buluştuğu noktada ceset bulundu

22.05.2026 14:38  Güncelleme: 14:42
Hatay'da şiddetli yağış sonrası köprünün yıkılmasıyla nehre düşen iki gençten birinin cesedi, Asi Nehri ile Akdeniz'in birleştiği noktada AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundu.

Hatay'da AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Asi Nehri ve Akdeniz'in birleştiği noktada erkek cesedi bulundu. Cesedin geçtiğimiz gün yağış esnasında köprünün yıkılmasıyla araçla nehre düşerek suya kapılan 19 ve 20 yaşındaki 2 gençten birine ait olduğunu tahmin ediliyor.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan Karaçay Nehri, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyordu. Ekiplerin sürdürdükleri çalışmalarda Akdeniz ve Asi Nehri'nin buluştuğu noktada bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin kayıp 2 gençten birisine ait olduğu tahmin ediliyor. - HATAY

Kaynak: İHA

