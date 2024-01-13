Hatay'da aşırı yağmur nedeniyle 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. İstinat duvarı çökmesi üzerine çökme tehlikesi yaşayan 5 katlı bina tahliye edildi.

İskenderun ilçesinde gece boyu kuvvetli olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Gece geç saatlerinde etkili olan kuvvetli olan aşırı sağanak yağış, İsmet İnönü Mahallesi'nde 5 katlı binanın istinat duvarın çökmesine neden oldu. Duvarın çökmesi sonrası 5 katlı Şekerlisoy apartmanı çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.