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Hatay'da aşırı yağmur nedeniyle 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Hatay'da aşırı yağmur nedeniyle 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 5 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesi sonucunda, çökme tehlikesi yaşayan Şekerlisoy apartmanı tahliye edildi.

Hatay\'da aşırı yağmur nedeniyle 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü
13.01.2024 - 17:25,
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Hatay'da aşırı yağmur nedeniyle 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. İstinat duvarı çökmesi üzerine çökme tehlikesi yaşayan 5 katlı bina tahliye edildi.

İskenderun ilçesinde gece boyu kuvvetli olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Gece geç saatlerinde etkili olan kuvvetli olan aşırı sağanak yağış, İsmet İnönü Mahallesi'nde 5 katlı binanın istinat duvarın çökmesine neden oldu. Duvarın çökmesi sonrası 5 katlı Şekerlisoy apartmanı çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.

Kaynak: İHA
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