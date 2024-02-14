Hatay'da Atıl Durumdaki Araç Lastiklerinin Yanmasıyla Başlayan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da Atıl Durumdaki Araç Lastiklerinin Yanmasıyla Başlayan Yangın Söndürüldü

Hatay\'da Atıl Durumdaki Araç Lastiklerinin Yanmasıyla Başlayan Yangın Söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde, atıl durumda olan araç lastiklerinin yanmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

14.02.2024 09:14  Güncelleme: 09:15
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Hatay'ın Hassa ilçesinde atıl durumunda olan araç lastiklerinin yanmasıyla başlayan yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin anayol üzerinde yer alan köprünün altında atıl durumda olan araç lastikleri, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Lastiklerin meydana getirdiği yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ihbar yerine gelen itfaiye ekipleri, lastiklerden çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da Atıl Durumdaki Araç Lastiklerinin Yanmasıyla Başlayan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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