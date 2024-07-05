Hatay'da Beton Mikserinin Yola Beton Dökmesi Tepki Çekti - Son Dakika
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Hatay'da Beton Mikserinin Yola Beton Dökmesi Tepki Çekti

Hatay'da bir mikserin yola beton döktüğü anlar kameraya yansırken, bölge halkı sıklıkla yaşanan bu duruma tepki gösterdi. Mikserlerden dökülen betonun donmasıyla birlikte sert bir kütle haline geldiğini ve yolu kullanan araçlara zarar verdiğini dile getiren vatandaşlar, bu konuda gerekli önlemlerin alınması ve cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

05.07.2024 08:47
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Hatay'da bir mikserin yola beton döktüğü anlar kameraya yansırken, bölge halkı sıklıkla yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da inşa çalışmaları esnasında kamyon ve beton mikseri sürücüleri zaman zaman yaptıklarıyla tepkiye neden oluyorlar. Kent merkezinde hafriyat kamyonları ve beton mikserleri sıklıkla görülürken, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde ilerleyen bir beton mikseri yol ortasına beton döktü. Yol boyunca ara ara durarak beton döken mikser sürücüsü, yaptığına aldırış etmeden yoluna devam etti. Mikser sürücüsünün betonu yola döktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede sıklıkla beton mikserlerinin betonu yola dökmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

"Bu beton kuruduktan sonra arabalara ciddi zararlar veriyor"

Mikserlerden dökülen betonun donmasıyla birlikte sert bir kütle haline geldiğini ve yolu kullanan araçlara zarar verdiğini dile getiren Diyar Doğru, "Mikserler gelip geçerken bu şekilde betonlar dökülüyor. Bu beton kuruduktan sonra arabalara ciddi zararlar veriyor. Beton mikserleri buradan çok hızlı geçiyorlar. O kadar hızlı geçiyorlar ki önlerinde biri geçse duramazlar. Büyük bir sorun oluyor ve çok şikayetçiyiz. Bu konuda gerekli cezaların verilmesi gerekiyor. Beton mikserini kullanıyorsan bunun da nasıl dökülüp dökülmeyeceğini biliyorsundur. Ona göre tedbirini alıp geçmen lazım. Bence dökülmemesi lazımdı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Beton Mikserinin Yola Beton Dökmesi Tepki Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Beton Mikserinin Yola Beton Dökmesi Tepki Çekti - Son Dakika
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