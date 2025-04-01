Hatay\'da Beyaz Eşya Tamir Atölyesinde Yangın

Hatay'ın Altınözü ilçesinde alevlere teslim olan beyaz eşya tamiri yapılan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde mahallede beyaz eşya tamiri yapılan iş yerinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan iş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yeri kullanılamaz hale geldi. - HATAY