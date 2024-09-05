Hatay\'da bireysel kullanılan konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

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Hatay'da bireysel olarak kullanılan konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Antakya İlçesi Zülüflühan Mahallesi E-5 karayolu üzerinde 1014. Sokak'ta bireysel amaçlı kurulan çadır ve konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında konteyner ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bahçede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - HATAY