Hatay\'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Yabancı Uyruklu Şahıs Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren yabancı uyruklu şahsın, boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan şahsın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'da serinlemek için yabancı uyruklu şahıs, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra şahıs, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan yabancı uyruklu şahsın, akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan şahsa ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - HATAY