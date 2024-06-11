Hatay'ın Defne ilçesinde çamaşır makinesinde başlayan yangın, eve yayılmadan söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evde meydana geldi. Çamaşarı makinesinden alevler yükseldiğini gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın, eve yayılmadan söndürülürken çamaşır makinesi kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da çamaşır makinesi yangını evde büyük hasara yol açtı - Son Dakika
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