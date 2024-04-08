Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydan geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 41 yaşındaki Selda D.'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenecek şekilde Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
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