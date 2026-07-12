Hatay'da Çocuk Demire Saplandı

Hatay'da evin bahçesine kaçan topunu almak isteyen 14 yaşındaki çocuğun bacağına korkuluk demiri saplandı.

Belen ilçesi Atik Yaylası'nda yaşayan 14 yaşındaki D.D.O. isimli çocuk, sokakta oynadığı esnada topu evin bahçesine kaçtı. Evin bahçesindeki topu almaya giden çocuğun bacağına üzerinden atlamaya çalıştığı duvardaki demir korkuluk saplandı. Bacağı demire saplanan çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, spiral yardımıyla demiri keserek kurtardığı çocuğu sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen 14 yaşındaki çocuğun bacağındaki demir parçasını çıkarmak için ameliyata alındı. - HATAY