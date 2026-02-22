Hatay'da Dairede Yangın ve Tüp Patladı - Son Dakika
Hatay'da Dairede Yangın ve Tüp Patladı

Hatay\'da Dairede Yangın ve Tüp Patladı
22.02.2026 20:43
Hatay'da yangın çıkan apartmanda 13 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı; tüp patlaması korku yarattı.

Hatay'da yangın çıkan dairedeki tüp patladı. Korkulu anlar yaşanan yangında apartmanda mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtarırken, binanın önünde park halindeki araçları vatandaşlar iterek itfaiye araçlarının müdahalesine yardımcı oldu.

Yangın, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde yaşanan tüp patlaması kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracı ile binada mahsur kalan 13 kişiyi tahliye etti. Fenalaşan vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye aracının müdahalesine engel olan bina önünde park halindeki araçlar ise vatandaşlar tarafından itilerek kaldırıldı. Yangında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansırken, daire kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

