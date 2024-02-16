Hatay'da demir çelik fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Hatay'da demir çelik fabrikasında yangın çıktı

Hatay\'da demir çelik fabrikasında yangın çıktı

Hatay'ın Payas İlçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan demir çelik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

16.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:49
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Hatay'da demir çelik fabrikasında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Payas İlçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada meydana gelen pota yangınını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Mekrezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışması gerçekleşleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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