Hatay'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Yabancı Uyruklular Kurtarıldı
Hatay'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Yabancı Uyruklular Kurtarıldı

Hatay\'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Yabancı Uyruklular Kurtarıldı
19.08.2025 08:57  Güncelleme: 09:02
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Hatay'da denize giren yabancı uyruklu bir kadın ve erkek, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. İtfaiye ve cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan şahıslardan erkek olanının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Hatay'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşayan yabancı uyruklu 2 şahsın kurtarılma anları kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan 2 şahıstan erkek olanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen yabancı uyruklu 2 şahıs, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra kadın ve erkek şahıs, rip akıntısına kapıldı. Denizde 2 şahsın çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan şahıslara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen şahıslardan erkek olanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Yabancı Uyruklular Kurtarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatay'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Yabancı Uyruklular Kurtarıldı - Son Dakika
