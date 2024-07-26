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Hatay'da depoya giren yılan itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalandı.

Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde bir depoya yılan girdiğini fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Depoya giren ekipler yılanı özel aparatla yakaladı. İtfaiye tarafından yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY