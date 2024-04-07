Depremin vurduğu Hatay'da okul binasının yıkımı sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı - Son Dakika
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Depremin vurduğu Hatay'da okul binasının yıkımı sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı

Depremin vurduğu Hatay\'da okul binasının yıkımı sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı

Hatay'da deprem sonrası zarar gören binaların yıkımı devam ediyor. Dörtyol ilçesinde bulunan 5 katlı bir okul binasının kontrollü olarak yıkılması sırasında vatandaşlar panik yaşadı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

07.04.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Depremin vurduğu Hatay'da 5 katlı okul binasının yıkımı esnasında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina zarar görmüştü. Enkaza dönen kentte yıkımlarda sona gelindi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yıkım işlemleri kaldığı yerde devam ediyor. Mahallede bulunan 5 katlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yıkımı da kontrollü olarak gerçekleştirdi. İş makinasıyla kontrollü olarak yıkılan binanın yerle bir olduğu anlarda meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremin vurduğu Hatay'da okul binasının yıkımı sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı - Son Dakika

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