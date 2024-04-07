Depremin vurduğu Hatay'da 5 katlı okul binasının yıkımı esnasında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.
Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina zarar görmüştü. Enkaza dönen kentte yıkımlarda sona gelindi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yıkım işlemleri kaldığı yerde devam ediyor. Mahallede bulunan 5 katlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yıkımı da kontrollü olarak gerçekleştirdi. İş makinasıyla kontrollü olarak yıkılan binanın yerle bir olduğu anlarda meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Depremin vurduğu Hatay'da okul binasının yıkımı sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı - Son Dakika
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin akıcı yoğunluğu sürüyor. Ulaşımın rahat sağlandığı Bolu geçişinde, Yeniçağa rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda 2 otobüs kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı. Diğer yangın ise TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale ederek söndürdü. Her iki yangında da ölen ya da yaralanan olmazken otobüsler kullanılamaz hale geldi.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan koordineli çalışma sonucunda polis ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Çekmeköy'de çöp kamyonu yokuş yukarı kalkış yaparken zorlanınca geri kayarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç, sokaktaki doğalgaz kutusu ve elektrik direği ile park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Olay sonucunda polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonucunu protesto eden şahıslara polis müdahale etti. Protestocu 14 kişi gözaltına alınırken Bitlis Valiliği'nden açıklama geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?