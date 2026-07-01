Depremde annesini, babasını ve kardeşini kaybeden adamın yuvası yangında küle döndü

Hatay'da depremde ailesini kaybeden Suriyeli Muhammed Salih Zehra'nın evi gece saatlerinde çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi. Apartman dairesinden alevlerin yükseldiği korkutan yangın kameraya yansıdı.

Suriye iç savaşından kaçarak 2013 yılında Hatay'a gelen Suriyeli Muhammed Salih Zehra, ailesiyle birlikte yeni hayatına başlamıştı. Hatay'da ailesiyle birlikte depreme yakalanan Muhammed; asrın felaketinde babasını, annesini ve kardeşini kaybetti. Depremden sonra Muhammed eşi ve çocuklarıyla birlikte Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki yeni evine taşındı. Muhammed ve ailesi evde uyurken gece saat 03.30'da prizden kaynaklı yangın çıktı. Çocuk odasında yangının çıkmasıyla çocukları tarafından uyandırılan baba Muhammed, yangının kısa sürede büyümesiyle ailesini alarak evden kaçtı. Alevlere teslim olan dairenin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangından dolayı evin bir bölümünde maddi hasar oluştu.

"Ben uyurken çocukların odasında yangın çıktı"

Ailesiyle evde uyuduğu esnada yangının çıktığını ifade eden Muhammed Salih Zehra, "Ben uyurken çocukların odasından yangın çıktı. Çocuğum beni uyandırdı ve odaya geldiğimde yangını gördüm. Ailemi de alıp aşağıya indim ve sonra itfaiyeyi aradım. Çocuk odasının hepsi yandı. Ben, eşim ve 3 çocuğum vardı. Suriye'den Türkiye'ye 13 yıl önce geldik. Depremde babam, annem ve kardeşim vefat etti" dedi.

"Gece saat 03.30'da pencereden baktığımda her taraf duman kaplamıştı"

Evinin penceresinden dışarıya baktığında her tarafı dumanların kapladığını söyleyen Ali Çelik, "Benim evim karşı tarafta. Gece saat 03.30'da pencereden baktığımda her taraf duman kaplamıştı. Komşumuzun evi yanıyor ve itfaiyeye haber verdik. İtfaiye yangını söndürdü ve Allah'tan aileye bir şey olmadı. Yangından evleri zarar gördü" ifadelerini kullandı. - HATAY