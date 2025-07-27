Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'nde bulunan Hilal 1 Konteyner Kent'te yaşandı. Depremzede vatandaşın kaldığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Konteynerin yandığının fark edilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin, müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Depremzede Ailenin Konteyneri Yangında Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?