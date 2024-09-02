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Hatay'da depremzede vatandaşların kullandığı prefabrik ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan prefabrik evde yaşandı. Depremzede vatandaşların yaşadığı prefabrik yapı kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbarın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında afetzede vatandaşların kullandığı prefabrik ev kullanılamaz hale geldi. Prefabrik evin alevlere teslim olduğu anlarsa kameraya yansıdı. - HATAY