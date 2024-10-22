Hatay'da Depremzededen Hayvan Hırsızlığı - Son Dakika
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Hatay'da Depremzededen Hayvan Hırsızlığı

Hatay\'da Depremzededen Hayvan Hırsızlığı

Yusuf Çınar'ın 22 küçükbaş hayvanı gece yarısı çalındı, zarar 250 bin TL.

22.10.2024 09:41
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Hatay'da iki şahsın depremzede Yusuf Çınar'ın 22 küçükbaş hayvanını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 250 bin TL'lik zararı bulunan Çınar, yaşananlara tepki göstererek hırsızların bulunmasını istediğini söyledi.

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşadı. Bir süre önce aracını satarak 23 küçükbaş hayvan alan Yusuf Çınar'ın 22 hayvanı 2 şahıs tarafından gece yarısı çalındı. Şahısların hayvanları ahırdan çıkararak sürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansırken hırsızların rahatlığı hayrete düşürdü. Kendisi nar hasadında çalıştığı esnada olay gerçekleşen Çınar, hayvanlarının çalındığını fark etmesi üzerine durumu emniyet güçlerine bildirdi. 250 bin TL'lik zararı bulunan Çınar, yaşananlara tepki göstererek hırsızların bulunmasını istediğini söyledi.

"Dün saat gece 04.00 gibi işe gittikten yirmi dakika sonra gelip koyunlarımın kapısını kırıp hayvanlarımı götürmüşler"

Küçükbaş hayvanları çalınan 35 yaşındaki Yusuf Çınar, aracını satarak hayvanları satın aldığını belirterek "Aracımı sattım 23 adet küçükbaş hayvan aldım, 2 çocuk okutuyorum. Geçim kaynağım asıl almış olduğum küçükbaş hayvanlarımdı. Gece saat 04.00 gibi hasat zamanlarında narenciye işine gidiyoruz ve öğlen saat 12.00-13.00 gibi evimize geliyoruz. Narenciye hasadı sonrasında koyunlarımla ilgileniyorum; onları yayıyorum ve küçükbaş hayvanlarımı çoğaltmak için çaba harcıyordum. Dün saat gece 04.00 gibi işe gittikten yirmi dakika sonra gelip koyunlarımın kapısını kırıp hayvanlarımı götürmüşler. Kamera kaydında yüzleri belli olmuyor. Maske takmışlar iki kişi olarak gözüküyor. Saat gece 04.07 sularında koyunların bulunduğu ahırın kapılarını kırıyorlar ve küçükbaş hayvanlarımı sürekli otlattığım mezarlık tarafına gidiyor oradan da koyunları sürüp alıp mezarlık tarafından hasta olan hayvanı bırakıp iki kişi 22 küçükbaş hayvanımı sürüp götürüyorlar" dedi.

"Bütün birikimim küçükbaş hayvanlarımın çalınmasıyla bir gecede gitmiş oldu"

250 bin TL zararı olduğunu dile getiren Çınar, hırsızların bulunmasını istediğini belirterek, "Ahırda sadece bir tane hasta hayvanım kaldı. Çalınan 22 küçükbaş hayvanımın toplam zararı 250 bin TL yapıyor. Bütün birikimim küçükbaş hayvanlarımın çalınmasıyla bir gecede gitmiş oldu. Bir gecede bütün geçim kaynağımı kaybettim. İki evladımdan bir oğlum böbreklerinden, kızım da böbreklerinden rahatsız. Evlatlarımın tedavisi için hayvancılığa başladım ve küçükbaş hayvanlarımı satıp tedavilerini devam edecektim, çalınınca her şey gitti ve şu anda yapacak hiçbir şeyim yok. Hayvanlarımın bulunmasını istiyorum. Tek geçim kaynağım küçükbaş hayvanlarımdı onların bulunmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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