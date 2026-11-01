Hatay\'da devrilen otomobildeki 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'da devrilen otomobildeki 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da Payas-Dörtyol güzergahındaki otoyolda kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi ve hurdaya döndü. Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'da otoyolda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, otoyolun Payas- Dörtyol güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazanın ardından ekipler bölgede çalışma başlatarak gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yaralı 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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