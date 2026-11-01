Hatay'da devrilen otomobildeki 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da devrilen otomobildeki 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay\'da devrilen otomobildeki 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Payas-Dörtyol güzergahındaki otoyolda kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi ve hurdaya döndü. Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da otoyolda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, otoyolun Payas- Dörtyol güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazanın ardından ekipler bölgede çalışma başlatarak gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yaralı 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeDörtyolGüncelPayasHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı Fenerbahçe’de yıldız isme büyük tepki İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
Salah’a bomba talip: Anında reddetti Salah'a bomba talip: Anında reddetti
Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor! Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı
00:06
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
23:17
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti
Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
22:59
İlker Yağcıoğlu’ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
22:44
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 03:20:49. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da devrilen otomobildeki 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android