Hatay'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli tutuklandı

Hatay\'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmaları devam ediyor. Dörtyol ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

14.05.2024 21:21
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Hatay'ın aranan şahıslara yönelik çalışmasında dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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