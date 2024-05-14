Hatay\'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın aranan şahıslara yönelik çalışmasında dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY