Hassa'da dönercide korkutan yangın - Son Dakika
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Hassa'da dönercide korkutan yangın

Hassa\'da dönercide korkutan yangın
19.06.2026 08:55  Güncelleme: 08:57
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Hatay'ın Hassa ilçesinde bir dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın; Hassa ilçesi Derviş Paşa Mahallesi bulunan dönercide yaşandı. Sebebi bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ekonomi, Hassa, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hassa'da dönercide korkutan yangın - Son Dakika

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