Hatay'da düşürdüğü 500 bin TL'lik altın kesesini alan kadın 2 saatte yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da düşürdüğü 500 bin TL'lik altın kesesini alan kadın 2 saatte yakalandı

Hatay\'da düşürdüğü 500 bin TL\'lik altın kesesini alan kadın 2 saatte yakalandı
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Antakya'da depremzede Özcan Gür'ün yola düşürdüğü 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın, polisin kamera incelemesiyle 2 saatte yakalandı. Altınlar Gür'e teslim edilirken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'da depremzede vatandaşın yeni yuva kurmak için kayınbabasından borç aldığı altınları yola düşürdüğü anlar ve bir kadının içi altın dolu keseyi kendi malıymış gibi alıp gittiği anlar kameraya yansıdı. "Yaklaşık 500 bin TL değerinde altınım vardı, polisler olmasaydı borcum bir anda iki katı olacaktı" diyen Özcan Gür'e ait altınları alan kadın ise polis ekipleri tarafından kısa sürede altınlarla birlikte yakalandı.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde yaşanan olayda; depremzede vatandaş Özcan Gür, aracından indiği esnada içinde yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet altın bulunan keseyi düşürdü. Yola düşen içi altın dolu kese, bölgeden geçen bir kadın tarafından alındı. Altın dolu keseyi kendi imkanlarıyla bulamayan Gür, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giderek çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerini izleyerek konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar üzerine kamera görüntüsünde yüzü belli olmayan kadının 2 saat süren çalışmayla ikameti belirlendi. Yapılan görüşmelerde kadının H.A. olduğu ve altının kendisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada; 6 adet tam altın, 4 adet yarım altın ve 8 adet çeyrek altın bulundu ve altınlar Gür'e teslim oldu. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

"Polis ekipleri kameraları inceledikten sonra şahsı ve altınları bularak kısa sürede hayatıma yeniden yön verdiler"

Yeniden yuva kurmak için kayınbabasından borç olarak aldığı altınları yere düşürdüğünü ve altınların kaybolmasıyla korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Özcan Gür, altınların bulunmasında emeği geçen polis ekiplerine teşekkür ederek "6 Şubat depremini yaşadıktan sonra ailemle birlikte Kütahya'ya gittik. Hatay'da evlerimiz tekrar teslim edilince geri dönmeye karar verdik. Bu yaz boyunca da yerleşimimizi tamamladık. Deprem zamanında evlerimizde bulunan eşyalarımızı başka bir yere götüremedik ve eşyalarımız da çalınmıştı. Bu eşyaları yeniden alabilmek için kayınbabamdan borç aldık. Altınları bozdurup beyaz eşya ve mobilya takımlarının parasını ödeyecektim ve altınları yanıma almıştım. Kızımı bir yere bırakırken yaklaşık bir dakika içerisinde her şey oldu. O sırada altınlar yere düştü, oradan geçen biri altınları alıp gitmiş. Polislere haber verdim. Onlarla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izlerken, ben araçtan indiğim sırada altınların yere düştüğünü ve o esnada bir kişinin altınları alıp gittiğini gördük. Geri döndüğümde altınları bulamadım. Yaklaşık 500 bin TL değerinde altınım vardı, polisler olmasaydı borcum bir anda iki katı olacaktı. Polis ekipleri kameraları inceledikten sonra şahsı ve altınları bularak kısa sürede hayatıma yeniden yön verdiler. Polisler o ziynet eşyalarını bulmasaydı çok büyük bir borcun altına girecektim, borcu aldığım maaşla ödemem imkansız olacaktı. Kurabileceğim hayallerim kalmazdı. Teslim aldığım altınları bozdurup borçlarımı ödedim. Hatay İl Emniyet Müdürümüz Rüştü Yılmaz başta olmak üzere tüm Hatay polisine çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antakya, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da düşürdüğü 500 bin TL'lik altın kesesini alan kadın 2 saatte yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da düşürdüğü 500 bin TL'lik altın kesesini alan kadın 2 saatte yakalandı - Son Dakika
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