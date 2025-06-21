Hatay'da elektrik direğine çarparak zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak zeytinliğe uçtu. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Elektrik Direğine Çarpan Araç Zeytinliğe Uçtu - Son Dakika
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