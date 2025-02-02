Hatay\'da Freni Patlayan Tır İş Yerine Daldı

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Hatay'da freni patlayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinası yüklü tır, iş yerine daldı. Kazada araçta sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Samandağ ilçesi Gözene Mahallesi'nde meydana geldi. Freni patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinası yüklü tır, yol kenarındaki iş yerine çarptı. Kazada, tırın sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerin tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza esnasında kaldırımda ve iş yeri önünde kimsenin olmaması faciayı önledi. - HATAY