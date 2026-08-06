Hatay\'da Genç Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Hatay'da 24 yaşındaki kadın, uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan kadının ilk belirlemelere göre intihar girişiminde bulunduğu ve o anları cep telefonuyla kayıt altına aldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. M.A. isimli uzman çavuşa ait evde N.O. (24) isimli kadın, banyoda uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde N.O.'nun cep telefonu ile olayı kayıt altına aldığı ve görüntülere göre kadının intihar girişiminde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Karamustafalı Mahallesi Muhtarı Murat Güner, "Bugün yaşanan olayda olay yerine geldiğimde sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaşın hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Yaralı vatandaşımızın şu anda entübe olduğunu biliyoruz. Silahlı saldırı yaşanmış, kendisi mi yapmış başka şekilde mi bilmiyoruz. Olayla ilgili gelişmeler oldukça bizim de bilgimiz olacak" dedi.