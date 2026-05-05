Hatay\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 göçmen yakalanırken araç sürücüsü olan insan tacirine 100 bin TL trafik cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 2 Mayıs günü Antakya-İskenderun yolu üzerinde takip neticesinde durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı ve şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası yazılarak araç trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY