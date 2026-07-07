Hatay'da Göçmen Operasyonu: 8 Yakalandı, 4 Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Göçmen Operasyonu: 8 Yakalandı, 4 Tutuklandı

Hatay\'da Göçmen Operasyonu: 8 Yakalandı, 4 Tutuklandı
07.07.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonda 8 kaçak göçmen yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 kaçak göçmen yakalanırken 4 organizatör mahkemece tutuklandı. İnsan taciri 2 araç sürücüsüne 205 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar neticesinde; 1 Temmuz tarihinde Kumlu-Akkuyu mevkiinde yapılan takip sonucunda durdurulan 2 araç içerisinde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili olarak toplam 6 organizatör gözaltına alındı. Sevk edildikleri adli makamlarca 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 205 bin TL idari para cezası uygulandı, söz konusu araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Göçmen, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Göçmen Operasyonu: 8 Yakalandı, 4 Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Cezaevinde büyük isyan 25 kişi hayatını kaybetti Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
5 ilde dev operasyon 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi 5 ilde dev operasyon! 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

09:02
TRT spikeri Özkan Öztürk’ten olay Trump göndermesi
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi
08:32
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
07:32
İstanbul’da AVM otoparkında skandal görüntü Yakalanınca hızla kaçtılar
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar
07:06
NATO Zirvesi’nin en dikkat çeken kulisi Trump F-35 müjdesini verecek
NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken kulisi! Trump F-35 müjdesini verecek
06:49
ABD basını: İran ordusu Hürmüz’den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi
06:38
36. NATO Zirvesi bugün Ankara’da başlıyor Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacak
36. NATO Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor! Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 09:17:15. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Göçmen Operasyonu: 8 Yakalandı, 4 Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.