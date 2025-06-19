Hatay'da alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin kimlikleri belli oldu.
Dikmece Mahallesi'nde saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetmişti. Göçük altında can veren işçilerin Yayladağı ilçesinden Mehmet Ali Aksoy ve Hassa ilçesinden Hüseyin Yunus olduğu tespit edildi. İşçilerin cenazelerinin memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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