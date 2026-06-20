Hatay'da orta refüje çarparak yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak devrildi. Kazada yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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