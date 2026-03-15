Hatay\'da Hafta Sonu Yağışlı Hava

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da yağışlı hava Cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini hissettirmeye başladı. Yağışlı havanın hafta sonu boyunca etkili olması beklenirken Antakya ilçe merkezinde kendini gösterdi. Yollarda göllenmeye ve trafikte aksamalara neden olan yağışlı havanın Pazar günü boyunca etkisini hissettirmesi bekleniyor. - HATAY