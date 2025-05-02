Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol ilçesinde silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.Ü., İskenderun ilçesinde rüşvet verme suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.C.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Hapis Cezalı İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?