Hatay'ın Dörtyol ilçesinde adli makamlarca hapis cezası ile aranan 1 kişi tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışma neticesinde Hakaret ve Tehdit suçlarından aranan ve toplamda 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.P. adlı şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Hapis Cezası Olan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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