Hatay'da Hırsızlık Operasyonunda Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da Hırsızlık Operasyonunda Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Hatay\'da Hırsızlık Operasyonunda Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla bir evde yapılan aramada, değeri 50 bin TL olan oto yedek parçaları, laptop bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, fişekler, suikast tabancası, ruhsatsız tüfekler, fotoğraf makineleri, terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

11.03.2024 12:34
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Hatay'da polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında bir eve yapılan operasyonda çok sayıda hırsızlık eşyası ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 9 Mart günü Antakya Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; değeri 50 bin TL olan oto yedek parçaları, 4 adet laptop bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 10 adet tablet, 12 adet fişek, 1 adet kalem suikast tabancası, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet havalı tüfek, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli A.T. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Hırsızlık Operasyonunda Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika

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