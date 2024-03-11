Hatay\'da Hırsızlık Operasyonunda Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında bir eve yapılan operasyonda çok sayıda hırsızlık eşyası ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 9 Mart günü Antakya Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; değeri 50 bin TL olan oto yedek parçaları, 4 adet laptop bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 10 adet tablet, 12 adet fişek, 1 adet kalem suikast tabancası, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet havalı tüfek, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli A.T. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'a verilen hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dolayı 45 yıla çıkarıldı. Mahkeme, diğer sanıkların beraat kararlarını ise onayladı.
Sivas'ta bir inşaatta çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir dönerci dükkanında çalışan O.E., yüzüne kar maskesi takarak patronuna götürülen 15 bin lirayı mesai arkadaşı E.K.'yi bıçak çekerek gasp etti. Olayın ardından kaçan O.E., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, trafiğe kapalı yoldan ters istikamete gelen bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Tuzlukçu-Akşehir ilçesi arasındaki kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 7,22 gram esrar maddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan İlyas Kazancı, tedavi gördüğü hastanede 26 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, göreve geldiği günden itibaren asayiş olaylarında yüzde 7.2'lik azalma yaşandığını ve hırsızlık olaylarının yüzde 80.73 azaldığını açıkladı. Ayrıca, 6 bin 87 aranan şahıs yakalandı ve 5 farklı suç örgütü çökertildi.
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