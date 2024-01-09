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Hatay'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir işyeri ve kurumdan hırsızlık yapan A.Ç., M.Y. ve G.K. isimli şahıslar, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay\'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Tutuklandı
09.01.2024 - 20:31,
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Hatay'da polis ekipleri, Arsuz ilçesinde orta hasarlı binada hırsızlık yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde 4 Ocak tarihinde meydana gelen işyeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri olan A.Ç., M.Y. ve G.K.'yı 7 Ocak tarihinde Çetillik Mahallesi'nde orta hasarlı bir binada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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