Dörtyol\'da hızar atölyesinde yangın çıktı

Hatay'da hızar atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Yangın; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesinde bulunan bir hızar atölyesinde sabaha karşı yaşandı. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekiplerinin uzun süren mücadelesi sonrasında kontrol altına alındı. Yangında odunlar zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY