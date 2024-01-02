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Hatay'da Hurdacılara Yönelik Yapılan Uygulamada 26 İş Yeri Denetlendi - Son Dakika
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Hatay'da Hurdacılara Yönelik Yapılan Uygulamada 26 İş Yeri Denetlendi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada 26 iş yeri denetlendi ve 123 kişi sorgulandı. Denetimler sonucunda aranan bir hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 7 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 6 iş yerinin kayıt tutmadığı ve 5 iş yerinde güvenlik kamerası bulunmadığı tespit edildi. Kurallara uymayan iş yerleri hakkında gerekli idari işlemler yapıldı.

Hatay\'da Hurdacılara Yönelik Yapılan Uygulamada 26 İş Yeri Denetlendi
02.01.2024 - 18:48,
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Hatay'da polis ekiplerinin hurdacılara yönelik yaptığı uygulamada 26 iş yeri denetlenirken 123 kişi sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik yapılan kontrollerde 26 iş yeri denetlenirken 123 şahıs da sorgulandı. Sorgulanması yapılanlardan hırsızlık suçundan aranan E.Ö. yakalanırken, denetlenen 26 iş yerinden 7 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 6 iş yerinin ise 2. el eşya alım satımında kayıt tutmadığı ve 5 iş yerinde güvenlik kamerası olmadığı tespit edildi. Kurallara uymayan iş yerleri hakkında gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Hurdacılara Yönelik Yapılan Uygulamada 26 İş Yeri Denetlendi - Son Dakika


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