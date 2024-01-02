Hatay\'da Hurdacılara Yönelik Yapılan Uygulamada 26 İş Yeri Denetlendi

Hatay'da polis ekiplerinin hurdacılara yönelik yaptığı uygulamada 26 iş yeri denetlenirken 123 kişi sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik yapılan kontrollerde 26 iş yeri denetlenirken 123 şahıs da sorgulandı. Sorgulanması yapılanlardan hırsızlık suçundan aranan E.Ö. yakalanırken, denetlenen 26 iş yerinden 7 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 6 iş yerinin ise 2. el eşya alım satımında kayıt tutmadığı ve 5 iş yerinde güvenlik kamerası olmadığı tespit edildi. Kurallara uymayan iş yerleri hakkında gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY