Hatay'da İhracat için Hazırlanan Limon İmha Edildi - Son Dakika
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Hatay'da İhracat için Hazırlanan Limon İmha Edildi

Hatay\'da İhracat için Hazırlanan Limon İmha Edildi

İhracata hazırlanan 55 ton limonda yasaklı pestisit tespit edilerek imha edildi.

10.02.2025 10:08
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Hatay'da ihracata göndermek için hazırlanan ve 'pestisit' kimyasal maddesi tespit edilen 55 ton limon imha edildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, insan ve çevre güvenliğini sağlayabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından ihracata gönderilmek için hazırlanan 55 ton limondan alınan numunede Türkiye'de kullanımı yasak olan pestisit isimli kimyasal maddesi tespit edildi. Söz konusu tonlarca limon güvenlik önlemi alınarak, katı atık depolama tesisinde imha edildi. Ekipler, güvenilir olmayan gıdanın piyasaya arzına, ihracatına ve ithalatına asla izin verilmeyeceğini belirttiler. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da İhracat için Hazırlanan Limon İmha Edildi - Son Dakika

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