28.01.2026 13:01  Güncelleme: 13:09
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı yatakhane alevlere teslim oldu. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınan yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesinde toplu konut inşaatı yapılan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

