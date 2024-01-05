Hatay'da insan kaçakçısı 12 şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'da insan kaçakcılığı yapan 12 şahıs tutuklanırken, 52 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Hatay'da polis ekipleri yurda kaçak yollarla giren şahısların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Aralık ve 3 Ocak tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda Reyhanlı yolu, Kırıkhan-Reyhanlı kavşağı üzerinde durdurulan araçların ve Reyhanlı ilcesinde bir garajda bulunan barakanın içinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve sınırdan illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplamda 52 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Olayların şüphelileri; M.A., Ö.G., M.Ç., İ.Ö., A.A., İ.H., A.Ş., M.A., C.E., B.H ile göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan firar olarak aranan H.İ., H.E ve S.Y yakalandı. Şahıslarıdan; H.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında il göç idaresi müdürlüğü koordinesinde geri itme işlemine tabi tutuldu.